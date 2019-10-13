Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin 8. hafta maçında Ankara’da Hacettepespor ile karşılaşıyor.

Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin 8. hafta maçında Ankara’da Hacettepespor ile karşılaşıyor.Etimesgut Belediye Atatürk Stad’ında oynanan  maçta kırmızı siyahlı takım galibiyet serisini sürdürmek amacında.
Maç İstanbul bölgesi tecrübeli hakemi Oğuzhan Uğurlu'nun düdüğü ile başladı.

Dakika 18: Yeni Çorumspor Kıvanç'ına attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Yeni Çorumspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 68: Yeni Çorumspor Ertuğrul Sancaktutan'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Dakika 83: Hacettepespor farkı 1'e indirdi: 1-2

Dakika 90: Yeni Çorumspor Kerem Pala'nın attığı golle farkı yeninden 2'ye çıkardı: 1-3

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2019, 16:23
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YORUMLAR
salih
salih - 2 gün Önce

Emin adımlarla 1.lige

Hasan Koyun
Hasan Koyun - 2 gün Önce

Kutlarim bizim Gobelleri.. Cesurca oynayip, savasin.. Bu Guc hem teknik adamlarda, hem futbolcularda var zaten.. Biz taraftarlara da sizleri yurekten desteklemek duser.. Yolunuz acik olsun..

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