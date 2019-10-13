Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin 8. hafta maçında Ankara’da Hacettepespor ile karşılaşıyor.Etimesgut Belediye Atatürk Stad’ında oynanan maçta kırmızı siyahlı takım galibiyet serisini sürdürmek amacında.
Maç İstanbul bölgesi tecrübeli hakemi Oğuzhan Uğurlu'nun düdüğü ile başladı.
Dakika 18: Yeni Çorumspor Kıvanç'ına attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Yeni Çorumspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Dakika 68: Yeni Çorumspor Ertuğrul Sancaktutan'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2
Dakika 83: Hacettepespor farkı 1'e indirdi: 1-2
Dakika 90: Yeni Çorumspor Kerem Pala'nın attığı golle farkı yeninden 2'ye çıkardı: 1-3Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2019, 16:23
Emin adımlarla 1.lige