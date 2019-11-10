Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin 12. haftasında Şanlıurfaspor deplasmanında galibiyet arayor.

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında zirve mücadelesi veren Afjet Afyonspor maçını 4-2’lik skorla kazanarak moral bulan kırmızı siyahlı takım, Urfaspor deplasmanından da üç puanla dönerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Son üç maçından iki puan çıkartan ve sıralamada gerileyen Yeni Çorumspor Afjet Afyonspor maçındaki futbolu ve aldığı galibiyet ile yeniden üçüncü sıraya yükselmeyi başardı.

Şanlı Urfa Gap Arena Stad’ında oynanan maçı Ankara bölgesi hakemi Burak Olcar yönetiyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Dakika 86: Yeni Çorumspor Hakan Yağmurkaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 89: Yeni Çorumspor Fatih Şerifoğlu'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019, 14:57