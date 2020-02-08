Maç sonucu ⚽

Sezonun ikinci yarısına kötü başlayan ve dört maçta üç mağlubiyet alan Çorum FK, Pendikspor deplasmanında üç puan alarak kara bulutları dağıtmayı amaçlıyor. Kırmızı Siyahlı takımda cezalı Ertuğrul forma giyemeyecek.
Karşılaşmayı Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu yönetiyor.
Dakika 20: Pendikspor Fatih Şerifoğlu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
26. dakikada Pendikspor'dan Ömer Can Sokullı, Çorum FK'dan ise Batuhan Demirel sarı kart gördü.
35. dakikada Oktay Balcı'nın attığı golle Pendikspor farkı 2'ye çıkardı.
Dakika 45: Çorum FK'da Rıdvan Özdemir sarı kart gördü.
İlk yarı Pendikspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Dakika 65: Pendikspor Mahmut Caner Alioğlu'nun attığı golle farkı 3'e çıkardı.
Dakika 76: Çorum FK, Kıvanç Kaya'nın attığı golle farkı 2'ye indirdi. 3-1
90.dakikada Murathan Buruş'un golüyle Çorum FK durumu 3-2 yaptı.
Karşılaşma Pendikspor'un 3-2 üstünlüğü ile bitti.Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2020, 15:34