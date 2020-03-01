Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ligin 26. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu deplasmanında kötü gidişe son vermek için mücadele ediyor.



Tarsus İdman Yurdu ile Çorum FK arasındaki bu zorlu maçı uzun yıllar üst klasmanda görev yaptıktan sonra Klasman hakemi olarak devam eden Ankara bölgesinin tecrübeli hakemi M. İlker Coşkun düdük çalıyor.

DAKİKA 68: Tarsus İdmanyurdu Artun Akçakın golüyle 1-0 öne geçti.

DAKİKA 78: Tarsus İdmanyurdu Artun'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

DAKİKA 90: Tarsus İdman Yurdu fakı 3'e çıkardı.

Çorum FK, Tarsus İdmanyurdu'na 3-0 yenilerek kötü gidişata yine dur diyemedi. Son 5 maçta 4.yenilgisini alan Çorum FK, averaj takımına döndü.



Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2020, 16:26