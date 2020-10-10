Maç Sonucu⚽

Sezona iki maçta mağlup olarak kötü başlayan Çorum FK sahasında Afjef Afyonspor’u konuk ediyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakat Kerem Pala dışında eksik bulunmuyor ve kazanmaktan başka bir düşünce yok. İlk üç maçında dört puan toplayan konuk takım geçen hafta evinde kaybettiği puanları Çorum’da telafi etmek istiyor.

Maçı Malatya bölgesi genç ve gelecek vadeden hakemi Deniz Sercan Akgül yönetiyor.

Dakika 25: Afyonspor Aykut'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 67: Sağ kanattan Mehmet Sedef'in ortasında ceza sahası içinde Sinan'ın kafa vurusunda top ağlara gitti:1-1

Maç 1-1 berabere bitti.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 17:37