Maç Sonucu⚽

Sezona iki maçta mağlup olarak kötü başlayan Çorum FK sahasında Afjef Afyonspor’u konuk ediyor.
Kırmızı Siyahlı takımda sakat Kerem Pala dışında eksik bulunmuyor ve kazanmaktan başka bir düşünce yok. İlk üç maçında dört puan toplayan konuk takım geçen hafta evinde kaybettiği puanları Çorum’da telafi etmek istiyor.
Maçı Malatya bölgesi genç ve gelecek vadeden hakemi Deniz Sercan Akgül yönetiyor.
Dakika 25: Afyonspor Aykut'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Dakika 67: Sağ kanattan Mehmet Sedef'in ortasında ceza sahası içinde Sinan'ın kafa vurusunda top ağlara gitti:1-1
Maç 1-1 berabere bitti.Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 17:37
Çorum FK THE END DEDİK BU DÜŞÜNCEYLE,BU ANLAYIŞLA ŞAMPİYONLUK HAYAL BİLE DEĞİL MANİSA FARKI 11. E ÇIKARDI BUNDAN SONRA FINDIK FISTIĞINA OYNANIR MAÇLAR ARTIK DEMEK Kİ STADIN YENİ OLMASI,ÇOK TRANSFER YAPMAK,ŞAMPİYONLUK GETİRMİYOR MUŞ RUH LAZIM,BİLGİ LAZIM ,TEKNİK TAKTİK LAZIM,TRİBÜNE OYNAMAMAK LAZIM......REHBERLERİN İYİ OLMASI LAZIM