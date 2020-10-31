Maç sonucu⚽

Çorum FK ligin 8.haftasında Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda Ankara Demirspor’u konuk ediyor.

Kırmızı Siyahlı takım iki maçlık galibiyet serisini Ergene deplasmanında kaybederek sonlandırmıştı. Bu maçın ardından Teknik Direktör Bahri Kaya ile yolları ayıran kırmızı siyahlı takım İsmet Taşdemir ile anlaştı. Bu maçı alt yapı koordinatörü Selim Sümer yönetiminde çıkacak kırmızı siyahlı takımda sakat Kıvanç ve Kerem Pala sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyecekler.

Maçı İzmir bölgesi hakemi Hasan Avcı yönetiyor.

⚽DAKİKA 7: Ankara Demir atağında kaleci ile baş başa kalan Süleymen Güneş, topu ağlara gönderdi.

⚽DAKİKA 15: Korner atışında Rahmi Can'ın kafayla topu ağlara gönderdi.

⚽DAKİKA 33: Çorum FK penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sinan topu ağlara gönderdi.

⚽DAKİKA 37:Bu sefer de Ankara Demir penaltı kazandı. Topun başına geçen Ahmet kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi. 1-3

Çorum FK ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak başladı. Kalede Hasan yerine Deniz Çörtlen, Nafican'ın yerine Mehmet Sedef, Kerem'in yerine Yılmaz Can girdi.

⚽DAKİKA 58: Çorum FK'nın sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Umut, sol kanatta bomboş durumda olan Mikal'e bıraktı. Mikal'in ortasında Cengiz'e çarpan top ağlara gitti. 2-3

⚽Karşılaşma 3-2 Ankara Demirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 15:02