Maç Sonucu⚽

Çorum FK sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. En son 5 Kasım Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile karşılaşan Çorum FK, 24 gün sonra iç saha maçına çıkıyor. Çorum FK, maç 14 kişilik kadro ile çıkarken, rakip Erzincanspor ise 15 kişilik kadro ile çıkıyor.

İki takımda da Covid nedeniyle eksiklikler bulunuyor. Çorum FK'da 5 futbolcu pozitifli iken, bir futbolcu cezalı, 3 futbolcu da sakat olduğu için kadroda yer almadı.

Çorum FK, Anagold24 Erzincanspor maçını Samsun bölgesi hakemi Yakup Bakır yönetecek.Maçın yardımcı hakemleri ise Ardahan’dan Halil Altun ve Giresun’dan Giray Kara. Maçta dördüncü hakem ise Samsun’dan Gökhan Özbulut

⚽DAKİKA 3: Ani gelişen Erzincanspor atağında sol çaprazdan ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Niyazi Batuhan topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 12: Çorum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

⚽DAKİKA 53: Gelişen Çorum FK atağında Onur'un pasında kaleci ile baş başa kalan Cengiz Ötkün topu ağlara gönderdi. 1-1

⚽DAKİKA 60: Oyuna ağırlığının koyan Çorum FK korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Fettahoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 66: Çorum FK 3.gole Ertuğrul ile çok yaklaştı. Ertuğrul Sancaktutan ceza sahası içinde sert bir vuruş çıkardı, kaleciden dönen topa bir daha vuran Ertuğrul'un şutunu bu kez rakip defans çıkardı

⚽DAKİKA 89: Rakip Erzincanspor Muhammed'in golüyle beraberliği yakaladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 14:55