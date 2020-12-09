Maç Sonucu ⚽

Çorum FK sahasında ligin son sırasındaki Şanlıurfaspor'u ağırlıyor.

Ligde kötü gidişe son veremeyen ve üst sıralardan uzaklaşan kırmızı siyahlı takım bugün kazanarak yeni bir çıkış yakalamak amacında. Çorum FK’da sakat Kıvanç ve Tarık , cezalı Muhammed Fettahoğlu ve karantina süreçleri devam eden dört isim forma giyemeyecek. Konuk Urfaspor’da ise cezalı Fevzi Özkan ve Muhammet Talha Küçük forma giyemeyecek.

Maçı Ankara bölgesi tecrübeli hakemi Yiğit Peşin yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 8: Maça hızlı başlayan Çorum FK, ilk tehlikeli atağını 8.dakikada gerçekleştirdi. Sinan Kurumuş'un pasıyla ceza sahası içine çalımlarla giren Nafican topu yan ağlara vurdu.

⚽DAKİKA 12: Mikail'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.1-0

DAKİKA 22: Çorum FK yine tehlikeli geldi. Korner atışında Sinan kafa vuruşu az farkla auta gitti.

DAKİKA 30: Rakip Şanlıurfa ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Orta sahadan çalımlarda giden Enes kaleci ile baş başa kaldı. Aşırttırma deneyen Enes'in topu az farkla dışarı çıktı.

⚽DAKİKA 42:Çorum FK ikinci golü kaptanı ile buldu. Yılmaz Can sol kanattan kıvrak hareketlerle ceza sahası içine girdi. Son çizgiden topu ortaya Umut'a çıkardı. Umut topu boş kaleye gönderdi. 2-0

⚽DAKİKA 47:Şanlıurfaspor'da korner atışında topun başına geçen Mustafa Şen direk topu ağlara gönderdi. 2-1

⚽DAKİKA 49: Korner atışından yediği golün etkisinden hemen kurtulan Çorum FK, 3.golü buldu. Cengiz'in pasında rakip topu kendi ağlarına gönderdi. 3-1

DAKİKA 56: Çorum FK 4.gole çok yaklaştı. Umut pasında kaleci ile baş başa kalan Mikail, kaleciyi geçemedi.

⚽DAKİKA 57: Çorum FK'da kaleci ile baş başka kalan Sinan kendisinin 2, takımının 4.golünü attı. 4-1

⚽DAKİKA 64: Sol kanattan Mikail'in ortasında ceza sahası içinde gelişen topa vuran Sinan kendisinin 3, takımının 5.golünü attı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 14:52