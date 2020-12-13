Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ligin 15. hafta maçında Uşakspor deplasmanında zorlu bir maça çıkıyor.

Ligde kötü gidişe hafta içinde evinde Şanlıurfaspor’u 5-1 yenerek sezonun en farklı galibiyetini alan ve moral bulan Çorum FK bu moralle Uşakspor maçına çıkıyor.

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden Kıvanç ve Tarık ile sarı kart cezalısı Onur bu maçta forma giyemezken, bir ayı aşkın süredir karantina süreçleri devam eden Eren Tokat ve Taha ise Uşakspor maçı kadrosunda yer aldı.

Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen yönetiyor MAÇTAN DAKİKALAR....

⚽DAKİKA 4: Maça hızlı başlayan Çorum FK golcusü Sinan ile 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 41: Çorum FK ilk yarının son dakikalarında Mikail ile 2.golü buldu.

⚽DAKİKA 78: Uşakspor İbrahim'in golüyle farkı 1'e indirdi.

⚽DAKİKA 90+7: Çorumspor'da son dakika şoku. Maçın son saniyesinde Uşakspor beraberliği yakaladı. Golün santrası bile yapılmadan maç sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 15:00