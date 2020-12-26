Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ligin 17. hafta maçında Zonguldak Kömürspor'a konuk oluyor.

Kötü başladığı sezonda son haftalarda futbol ve skor olarak toparlanma sürecine giren kırmızı siyahlılar Zonguldak Kömürspor deplasmanında kazanarak sıralamadaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Hafta içi maçında sahasında Hacettepespor karşısında ilk yarıdaki futbolu ile galibiyeti yakalayan ikinci yarıda beklenen futbolu ortaya koyamayan Çorum FK bugünki maça tam kadro çıkıyor.

Ev sahibi Zonguldak Kömürspor ise sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

Maçı Trabzon bölgesi tecrübeli hakemlerinden Tolga Sancak yönetiyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

DAKİKA 58: Çorum FK penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sinan, topu dışarı attı.

⚽DAKİKA 90: Zonguldakspor Hakan'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Santra vuruşu yapılmadan maç sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 14:57