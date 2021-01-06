Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ilk yarının son hafta maçında bugün İstanbul'da Sarıyer'e konuk oluyor.

Yusuf Ziya Öniş Stad’ında oynanan maçta Sarıyer zirveye yaklaşmak için, Çorum FK ise play-off umutlarını artırmak için kazanma mücadelesi veriyor.

Kırmızı Siyahlı takımda ikinci yarı öncesinde yollar ayrılan Yılmaz Can, Onur ve Kerem Pala ile sakatlığı devam eden Cengiz Ötkün bugünki maçta forma giyemiyor.

Maçı Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Dakika 32: Çorum FK gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Sinan'ın vuruşunu kaleci kurtardı. Ardından Nafican'ın vuruşu kalecide kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

⚽Dakika 59: Sarıyer penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

⚽Dakika 61: Korner atışı kazanan Çorum FK Sinan'ın attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 14:55