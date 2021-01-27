Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ikinci yarının ilk maçında bugün grup lideri Manisa FK deplasmanında karşılaşıyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan ardından hastalık nedeni ile kadro sıkıntısı yaşayan ve zirveden oldukça uzaklaşan Çorum FK ligin son haftalarında topladığı puanlarla üst sıralar ile arasındaki puan farkını kapatarak umutlarını artırmıştı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün oynayacağı zorlu Manisa maçı öncesinde yine kadro sıkıntısı yaşıyor. Maçta sakat Kıvanç ve Mehmet Sedef, cezalılar Umut ve Cengiz ile ümit milli takım kampında bulunan Nafican bugün oynanacak maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma Mardin bölgesi hakemi Yunus Dursun'un düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 7: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sebest vuruşta Sinan'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

İlk yarıda Çorum Fk'da Muhammed Fettahoğlu ve Ertuğrul Sancaktutan sarı kart gören isimler oldular.

İlk yarı Manisa FK takımının atakları ile geçerken, kaleci Hasan Hüseyin yaptığı kurtarışlarla skorun 0-0 olmasında büyük katkı sağladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı hakem Yunus Dursun'un düdüğü ile başladı.

İkinci yarıda Manisa FK atakları ile başladı. Çorum FK kontra ataklarla pozisyon bulma amacında. 46. dakikada Manisa Fk'da Tayyip Kanarya oyundan çıkarken yerine Okan Eken girdi.

⚽DAKİKA 72: Manisa FK Okan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 16:04