Maç Sonucu ⚽

Çorum FK Yeni Şehir Stadyumunda İnegölspor ile karşılaşıyor.
İkinci yarıdaki kötü gidişe geçen hafta Afyonspor deplasman galibiyeti ile son veren kırmızı siyahlılar bugünki maçı kazanarak play-off umutlarını artırmak istiyor.
Çorum FK’da cezalı Umut ve Muhammed, sakat Eren ile milli takım kampında bulunan Nafican bugünki maçta forma giyemiyor.
Karşılaşma İzmir bölgesi hakemi Fatih Tokail'in düdüğü ile başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
DAKİKA 3: Sinan'ın pasında kaleci ile baş başa kalan Cengiz topu kalecinin üzerine vurdu.
DAKİKA 5: Çorum FK maça hızlı başladı. Mikail'in pasında kaleci ile baş başa kalan Cengiz kaleciyi geçemedi.
DAKİKA 7: Sinan şık hareketlerle ceza sahası içine girdi. Sinan'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.
⚽DAKİKA 8: Ömer Bozan'ın ortasında ceza sahasında Salih kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
DAKİKA 53:Konuk İnegölspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen İnegölspor atağında kaleci gole izin vermedi.
DAKİKA 59: İnegölspor tehlikeli gelmeye başladı. Konuk ekipte ceza sahası dışından Ali Aydemir'in şutunu kaleci Hasan kurtardı.
⚽DAKİKA 80: Çorum FK Sinan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.2-0
DAKİKA 84: Çorum FK 3.gole çok yaklaştı. Kaleci ile baş başa kalan Sinan kaleciyi geçemedi.Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 14:55