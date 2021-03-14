Maç sonucu⚽

Çorum FK sahasında Sancaktepe FK’yı konuk ediyor.
Ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takım, bu maçı da kazanarak play-off potasına yaklaşmak istiyor.
İlk yarıda deplasmanda 6-0 yendiği rakibi önünde galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Çorum FK'da Nafican ve Salih Zafer bu maçta forma giyemiyor.
Karşılaşma Trabzon bölgesi hakemi Furkan Aksuoğlu'nun düdüğü ile başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
DAKİKA 1: Çorum FK maçın başında gole çok yaklaştı. Umut'un ceza sahası içinde çıkardığı topa Sinan vurdu kaleci son anda çıkardı.
DAKİKA 9: Cengiz'in ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut, topu dışarı vurdu.
DAKİKA 11: Ömer'in ortasında Sinan'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
DAKİKA 39: Cengiz'in sağ kanattan ortasında Sinan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
İLK YARI 0-0 SONA ERDİ
DAKİKA 61: Sol kanattan Ömer'in ortasında ceza sahası içinde Cengiz'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
⚽DAKİKA 65: Cengiz'in ortasında Hüseyin Bak kafayla topu ağlara gönderdi.
⚽DAKİKA 73:Umut'un ortasında ceza sahası içinde bom boş kalan Sinan kafayla topu ağlara gönderdi.
⚽DAKİKA 74:Çorum FK'da kral yine iş başında. İkinci golün ardından ceza sahası içine kadar tek başına giren Sinan, kaleciyi avladı. 3-0
⚽DAKİKA 83: Çorum FK Sinan'ın golüyle farkı 4'e çıkardı. Kral hattrick yaptı. 4-0
⚽DAKİKA 89: Cengiz sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine kadar girerek harika bir gole imza attı
MAÇ 5-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 17:31