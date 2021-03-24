Maç Sonucu⚽

Çorum FK sahasında Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor.

Ligde son 7 maçta yakaladığı çıkış ile play-off potasına iyice yaklaşan kırmızı siyahlı takım seriyi Maraş önünde de sürdürmek istiyor. Çorum FK’da sakat Kıvanç, Nafican, Mehmet Sedef ve Salih Zafer ile cezalı Mikail forma giyemeyor. Konuk takım ise son haftalardaki düşüşü bugün Çorum’da alacağı puan veya puanlarla sona erdirmek istiyor.

Karşılaşma Edirne bölgesi hakemi Gökhan Alkayalar'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 12: Çorum FK tehlikeli noktada serbest vuruş kazandı. Ömer sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Tarık'ın ortasında Hüseyin Bak kafayla topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 34: Rakip Kahramanmaraşspor gole çok yaklaştı. Emin kaleci Hüseyin ile baş başa kaldı. Kaleciyi de geçen Emin topu kaleye yuvarladı Ertuğrul son anda kaleye giden topu çıkardı.

DAKİKA 39: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Korner vuruşunda Murat'ın kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

DAKİKA 43: Ömer'in ceza sahası dışından vuruşu kalecinin ellerinde kaldı.

İlk yarı Çorum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DAKİKA 50: Rakip Maraşspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

DAKİKA 53: Bu seferde Çorum FK'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Cengiz vuruşu kaleciden döndü, dönen topu Sinan tamamladı ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

DAKİKA 60: Maraşspor'un topu direkten döndü. Sol kanattan gelişen Maraşspor atağında Emin'in ortasında Sefa'nın vuruşunu kaleci kurtardı, dönen topa vuran Sefa'nın vuruşu bir daha direkten döndü.

⚽DAKİKA 75: Çorum FK Ömer'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Cengiz'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bom boş kalan Ömer topu ağlara gönderdi. 2-0

⚽DAKİKA 90: Cengiz'in sağ kanattan yerden ortasında Oktay Balcı topa dokundu, top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti. 3-0

Maç 3-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi. Çorum FK bu sonuçla puanını 46'ya çıkarırak play off yolunda önemli bir adım daha attı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 16:56