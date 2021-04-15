Maç Sonucu ⚽

Ligde son iki maçını kaybederek play-off şansını zora sokan Çorum FK sahasında Uşakspor'u ağırlıyor.

Ligin kalan 5 maçını da kazanmak zorunda olan kırmızı siyahlı takım kendisi gibi son şanslarını kullanan Uşakspor önünde tek düşünce galibiyet. Çorum FK’da sakat Nafican ile cezalı Umut dışında eksik bulunmuyor.

Karşılaşma Sakarya bölgesi hakemi Levent Gümüşdere'nin düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR....

DAKİKA 1: Çorum FK, maçın 28.saniyesinde gole çok yaklaştı. Sinan kaleci ile baş başa kaldı. Sinan'ın aşırttırması kalecide kaldı.

DAKİKA 11: Rakip Uşakspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen Uşakspor atağında Serhat'ın ortasında ceza sahası içinde Levent'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 17: Uşakspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen Uşakspor atağında kaleci ile baş başa kalan Kadri kaleci Hasan'ı geçemedi.

DAKİKA 20: Bu kez Çorum FK gole çok yaklaştı. Korner atışında Cengiz Ertuğrul'a çıkardı, Ertuğrul ortasında Abdülhamit kafayı vurdu kaleci güçlükle kornere çeldi.

DAKİKA 27: Orta sahada Sinan'ın pasında kaleci ile baş başa kalan Cengiz'in vuruşu kalecinin bakışları arasında az farkla auta çıktı.

DAKİKA 34: Kaleci Hasan %100'lük gol pozisyonunu önledi. Uşakspor'da Kadir Arı kaleci ile baş baş kaldı ancak Hasan gole izin vermedi.

DAKİKA 45: Sinan ceza sahası içinde topla buluştu. Sinan'ın vuruşunda kaleci son anda golü önledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

DAKİKA 51: Oyuna yeni giren Oktay Balcı'nın pasında kaleci ile baş başa kalan Sinan topu dışarı vurdu.

⚽DAKİKA 61: Uşakspor penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Çorum FK evinde Uşakspor'a 1-0 yenilerek play-off umutlarını yitirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 16:56