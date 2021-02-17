Maçın oynanmasına şimdilik engel yok

HALİL ÖZTÜRK

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeni ile bir çok ilde müsabakalar dünden itibaren ertelendi.

Çorum FK’nın yarın evinde İnegölspor ile oynayacağı maç için her hangi bir sorunun şimdilik bulunmadığı öğrenildi. Önceki gece yağan yoğun kar yağışının ardından Çorum fK dün stadda yapmayı planladığı antrenman zeminin bozulmaması için iptal etti.

Alttan ısıtma sistemi bulunan Yeni Şehir Stadyumunda bu sistem sayesinde dün akşam saatleri itibari ile maçın oynanmasına engel bir durum görünmüyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli maçın oynanması için gerekli tedbirleri aldı. Bu noktada tek endişe bugün ve yarın maç saatina kadar yoğun kar yağışı olması halinde temizlik çalışması yapılması gerekebilir. Bu konuda maç gününde zeminin durumuna göre hareket edilecek