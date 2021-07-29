Maçlara girişte aşı yada test şartı

HALİL ÖZTÜRK

Futbol Federasyonu yeni sezonda stada alınacak % 50 kapasite seyirciye uygulanacak şartları açıklandı.

Yönetim kurulu toplartısında yapılan açıklamaya göre yeni sezonda stadların % 50 kapasitesi locaların ise tam kapasite ile açılacağı belirtirelerek Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapılan istişareler sonucunda stada alınacak taraftarlar için istenecek şartları açıkladı.

Süper Lig ve TFF 1. ligde pasolige Hes kodu onayı olan ve covid-19 aşıları kontrol edilenlere bilet satışı yapılacak. Aşı olmamış ve covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabakadan önce son 48 saat içinde yapılmış PCR testleri ile stada girebilecekler. Bu liglerde sorgulamayı pasolig ile birlikte yapılacak.

Buna göre seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar aşağıdaki gibidir:

Çorum FK’nın da mücadele edeceği 2. ligde ise seyircilerin stadyuma girişleri üst liglerdeki şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılacak. Aşı olmuş seyircilerin 180 gün süre ile her hangi bir teste ihtiyaçları olmayacak.

Covid-19 geçirmiş seyirciler ise 180 gün süre ile test yaptırmalarna gerek olmadığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 19:34