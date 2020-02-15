Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK ligin 23. hafta maçında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşıyor. Ligin ilk yarısındaki performansı ile zirveyi zorlayan kırmızı siyahlı takım ikinci yarıda kötü başladığı ligde beş maçta bir galibiyet aldı ve puan sıralamasında play-off potasının dışına çıktı.

Play-off mücadelesi veren iki takım arasındaki zorlu maç Gaziantep bölgesi hakemi Yakup Özhan'ın düdüğü ile başladı.

Dakika 30: Çorum FK, Talha Özler'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 35: Çorum FK, Şaban Genişyürek'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 14:07