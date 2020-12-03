Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK, Trabzon'da puan avında.

Çorum FK ligin 13. haftasında Hekimoğlu Trabzon'a konuk oluyor. Kırmızı Siyahlılar cezalı, sakatlıklar ve covid-19 vakaları nedeni ile bugünki maça 14 futbolcu ile çıkacak.

Önceki hafta Manisa deplasmanında farklı mağlup olan Hekimoğlu ise sahasındaki bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Maçı İzmir bölgesi tecrübeli hakemi Ferhan Kestanlıoğlu yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR....

⚽Dakika 27: Caner Aktaş'ın golüyle Hekimoğlu Trabzon 1-0 öne geçti.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 13:44