Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK ilk yarının ikinci erteleme maçında evinde Amedspor’u konuk ediyor.

Ligde son haftalarda çıkışa geçen kırmızı siyahlı takım bugün evinde oynayacağı Amedspor maçını kazanarak bu çıkışını devam ettirmek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takım Yeni Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Amedspor maçını da kazanarak ikinci yarıya play-off potası ile arasındaki puan farkını kapatmayı devam etmek istiyor. Çorum FK’da Sancaktepe maçında sakatlanan Mehmet Sedef dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Çorum FK-Amedspor maçı Gaziantep bölgesi hakemi Abdullah Volkan Aydın'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 13: Konuk Amedspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta boşboş ceza sahası içine giren Halil İbrahim'in şutunu kaleci kornere çeldi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 13:17