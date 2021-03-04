Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK , Yeni Şehir Stadyumunda Ergene Velimeşespor ile karşılaşıyor.

İlk yarıda rakibine 1-0 mağlup olan kırmızı siyahlılar bugün hem rövanşı almak hemde play-off iddiasını artırmak için kazanmak zorunda.

Kırmızı Siyahlı takımda cezalı Salih Zafer ve sakat Nafican forma giyemeyecek. Konuk takımda da iki etkili isim bugünki maçta oynayamayacak.

Karşılaşma Rize bölgesi hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nun düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 2: Orta sahada topla buluşan Sinan kalecinin öne açıldığını görünce aşırttırma denedi, top az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 10: Çorum FK'nın golü el var gerekçesiyle iptal edildi. Ceza sahası içinde Ömer Bozan topla buluştu, topu ortaya çıkardı Cengiz topu ağlara gönderdi ancak hakem Ömer'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

⚽DAKİKA 14: Çorum FK kaptanı ile golü buldu. Ceza sahası içindeşık çalımlarla penaltı noktasına kadar giren Umut topu ağlara gönderdi. 1-0

⚽DAKİKA 20: Ceza sahası dışından sert bir vuruş çıkaran Sinan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 14:22