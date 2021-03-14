Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK sahasında Sancaktepe FK’yı konuk ediyor.

Ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takım, bu maçı da kazanarak play-off potasına yaklaşmak istiyor.

İlk yarıda deplasmanda 6-0 yendiği rakibi önünde galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Çorum FK'da Nafican ve Salih Zafer bu maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma Trabzon bölgesi hakemi Furkan Aksuoğlu'nun düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 1: Çorum FK maçın başında gole çok yaklaştı. Umut'un ceza sahası içinde çıkardığı topa Sinan vurdu kaleci son an anda çıkardı.

DAKİKA 9: Cengiz'in ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut, topu dışarı vurdu.

DAKİKA 11: Ömer'in ortasında Sinan'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 39: Cengiz'in sağ kanattan ortasında Sinan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

DAKİKA 61: Sol kanattan Ömer'in ortasında ceza sahası içinde Cengiz'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

⚽ DAKİKA 65: Cengiz'in ortasında Hüseyin Bak kafayla topu ağlara gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 15:24