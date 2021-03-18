Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK ligin 29. hafta maçında Amedspor ile deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine çıkıyor.
Ligde son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak play-off umutlarını artıran kırmızı siyahlı takım, son 2 maçını yenilerek elindeki avantajları kaybeden Amedspor deplasmanında karşı karşıya geliyor. Çorum FK'da sakatlıkları devam eden Nafican, Mehmet Sedef bugünki maçta forma giyemiyor.
Karşılaşma Aydın bölgesi hakemi Eren Özyemişçicoğlu'nun düdüğü ile başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
DAKİKA 5: Çorum gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Sinan'ın pasında penaltı noktası üzerinde Umut topu arkaya çıkarmak isterken, Amedspor'lu oyuncuya çarpan top direkten döndü.
İLK YARI 0-0 SONA ERDİGüncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 14:50