Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK sahasında Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor.

Ligde son 7 maçta yakaladığı çıkış ile play-off potasına iyice yaklaşan kırmızı siyahlı takım seriyi Maraş önünde de sürdürmek istiyor. Çorum FK’da sakat Kıvanç, Nafican, Mehmet Sedef ve Salih Zafer ile cezalı Mikail forma giyemeyor. Konuk takım ise son haftalardaki düşüşü bugün Çorum’da alacağı puan veya puanlarla sona erdirmek istiyor.

Karşılaşma Edirne bölgesi hakemi Gökhan Alkayalar'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 12: Çorum FK tehlikeli noktada serbest vuruş kazandı. Ömer sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Tarık'ın ortasında Hüseyin Bak kafayla topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 34: Rakip Kahramanmaraşspor gole çok yaklaştı. Emin kaleci Hüseyin ile baş başa kaldı. Kaleciyi de geçen Emin topu kaleye yuvarladı Ertuğrul son anda kaleye giden topu çıkardı.

DAKİKA 39: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Korner vuruşunda Murat kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 14:42