Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK ligin 30. hafta maçında Anagold24 Erzincanspor'a konuk oluyor.

Ligde son 8 maçta yakaladığı büyük çıkış ile play-off potasına iyice yaklaşan Çorum FK bugünki maçtan da istediğini alarak ayrılarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları nedeni ile Nafican ve Salih Zafer ile kart cezalıları Ömer Bozan ve Eren Tokat forma giyemiyor.

Karşılaşma Adana bölgesi hakemi Tarık Güldal'in düdüğü ile başlaı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 15:48