Maçtan dakikalar ⚽

Çorum FK sezonun son maçında sahasında Sarıyerspor'u ağırlıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın play-off umutlarını bitirmesi nedeni ile prestif maçı olan bu maç konuk Sarıyer açısından play-off oynamak için hayati önem taşıyor.

Çorum FK’da bu maç öncesinde sakatlıkları devam eden Ertuğrul, Tarık ve Mehmet Sedef ile omzundan sakatlanan Mikail bugünki maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma Rize bölgesi hakemi Sinan Özcan'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 16: Sarıyerspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Sarıyer atağında ceza sahası yapılan ortada Okan topa dokunamadı.

DAKİKA 18: Sarıyerspor'un topu direkten döndü. Sol kanattan Hüsnü Başkurt'un ortasında Bertuğ'un kafa vuruşu direkten döndü.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

DAKİKA 46: İkinci yarının hemen başında Çorum FK gole çok yaklaştı. Cengiz pasında topla buluşan Sinan topa vurmak yerine sağ kanattaki Mikail'e çıkardı. Mikal'in şutunda top üsten auta çıktı.

DAKİKA 58: Salih Zafer'in sağ kanattan ortasında Oktay Balcı'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 16:23