Manisa’nın golü

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın Manisa FK deplasmanında 72. dakikada yediği gol pozisyonu.

Fotoğrafı çeken Manisa FK Sosyal Medya Sorumlusu arkadaşı tebrik ediyorum. Çok güzel yakalamış. Sol kanattan gelişen atakta savunma arkasına sarkan oyuncunun ön direğe ortasında Eren rakibinin arkasında kalmış o ana kadar takımının en iyi ismi Hasan Hüseyin pozisyon almış topa sahip olmak için. Fakat Manisa FK’da oyuna ikinci yarının başında giren Okan hepsinden önce hamle yaparak kayarak topa dokunuyar ve direk dibinden Çorum FK ağlarına giden bu golle ev sahibi takım zorlu maçı 1-0 kazanmayı başarıyor.