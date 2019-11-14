‘Manisaspor’dan daha iyi bir takımız’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’da kritik Manisaspor maçı öncesi futbolculardan kaptan Hakan Yağmurkaya ve Rıdvan Özdemir, Şanlıurfa maçını ve Pazar günü oynanacak Manisaspor maçını değerlendirdi.

‘Şanlıurfa maçında oyunumuz belki çok iyi olmadı ama sonuç olarak 3 puan aldığımız için mutluyuz.’ diyen Hakan Yağmurkaya, bundan sonra tek düşüncelerinin Manisa galibiyeti olduğunu söyledi. Tüm hazırlıkları Manisa galibiyeti için yaptıklarını aktaran kaptan Yağmurkaya; “İnşallah tüm takım arkadaşlarım ve bütün Çorum halkı iyi bir şekilde kenetlenip, 3 puan alacağımıza inanıyorum. Bildiğiniz gibi Manisa namağlup bir takım. Çok iyi bir takım ama bizde kendimize güveniyoruz. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz olacağız.” dedi

Manisa’nın iyi bir takım olduğunu ancak Yeni Çorumspor’un daha iyi bir takım olduğunu belirten orta sahanın başarılı oyuncusu Rıdvan Özdemir ise; “Urfaspor maçı zor geçse de 3 puan almayı başardık. Urfa maçının zor geçeceğini biliyorduk. İyi hazırlandık ama zor da olsa kazanmasını bildik. Önümüzde artık çok önemli bir müsabaka var. Manisa iyi bir takım ama bizim daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bunu da sahaya yansıtırsak eğer iyi bir oyunla taraftarlarımıza galibiyet hediye edebiliriz. Herkesten destek bekliyoruz. Stadı tıklım tıklım doldurmalıyız. Pazar günü herkesi bekliyoruz. İnşallah 12.adamın da desteğiyle 3 puan almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.