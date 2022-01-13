Masa Tenisi milli takımına 8 sporcu 1 antrenör

Masa Tenisi’nde Çorum milli takımlarda da ağırlığı göstermeye başladı. Bölgede rakipsiz konumundaki Çorum Masa Tenisi milli takımlarda da sekiz sporcu ve bir antrenör çağrıldı.

Bursa Büyük Şehir Belediyesi Masa Tenisi Spor Salonu’nda 11 Ocak’ta başlayan ve 20 Ocak’ta sona erecek olan Masa Tenisi milli takımlar kampına Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünden yıldızlarda Arda Kekillioğlu, Muhammed Fatih Candan ve Görkem Öcal, yıldız bayanlarda Ezel Arslan ve genç milli takımda ise Uğurcan Dursun davet edildi.

Spor İhtisas kulübünden yıldız kızlarda Aybüke Banu Şimşek ve Büşra Demir genç erkeklerde Yiğit Furkan Şimşek çağrılırken Spor İhtisas kulübü antrenörü Derya Tuncal ise milli takım kampında antrenör olarak görev yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 18:27