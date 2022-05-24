Masa Tenisi’nde ‘GURUR’ veren iki başarı daha

HALİL ÖZTÜRK

Masa Tenisinde gurur veren iki başarı daha. Spor İhtisas bayan takımı 1. ligi dördüncü tamamladı ve Süper Lig yolunda.

Çorum Belediyesi Gençlikspor ise 2. lig play-off maçları sonunda şampiyon olarak 1. lige yükselmeye hak kazandı.

Bursa Çekirge Spor Salonu’nda yapılan Masa Tenisi 2. lig play-off müsabakalarında tüm maçlarını kazanan Çorum Belediyesi Gençlikspor set üstünlüğü ile şampiyon olarak 1. lige yükselmeyi başardı.

Ezel Arslan, Ayşe Karabarut, Elizan Başar ve Fatemeh Jamalıfar’dan oluşan kadrosu ile 2. ligde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor sırası ile Elazığ Belediyesi Ulaşımspor’u 3-2, Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 3-1, Ankara Büyük Kolej, İstanbul Pendik Belediyespor , Ispartes SK, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve son olarakta Bursaspor’u 3-1 yenerek ligi 25 puanla şampiyon olarak tamamladı.

14 maçta 11 galibiye ve 3 mağlubiyet alan temsilcimiz Bursa Bükşehir Belediyespor ile aynı puanla ligi bitirmesine karşın set avarajı ile birinci oldu. Ligden üçüncü olarak ise Elazığ Belediyesi Ulaşım takımı 23 puanla 1. lige yükseldi.

Spor İhtisas Süper Ligi averajla kaybetti

Öte yandan Yalova’da yapılan Kadınlar 1. Masa Tenisi Liginde ise Spor İhtisas takımı averajla Süper Lige yükselmeyi kaçırdı.

Spor İhtisas takımı antrenör Mesut Kuşgöz ve Muammer Kaya yönetiminde sporcular Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal, Asude Tuba Şimşek ve Sahranur Yılmaz’dan oluşan kadrosu ile mücadele ettiği ligde Zonguldak Kömürspor’u 3-1, Kütahya Seramikspor’u 3-2, Antalyaspor’u 3-1, Gaziantep Şahinbey Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerken İstanbul VMT’ye 3-1, Kayseri Kocasinan Belediyespor’a 3-1 yenildi.

Maçlar sonunda Gaziantep Belediyespor 26 puanla şampiyon olarak 1. Lige yükseldi. İstanbul Veteran Masa Tenisi, Kayseri Kocasinan Belediyespor ve Çorum Spor İhtisas takımları ligi 24’er puanla tamamladılar. Üç takımın averaj hesaplamasında Spor İhtisas son sırada yer alınca ligi dördüncü tamamladı.

İlk üç takımın Süper Lige yükseldiği bu ligde İstanbul Veteran Masa Tenisi takımı üst ligde mücadele etmek için çekileceği ve bu takımın yerine Spor İhtisas’ın çıkacağı belirtildi.