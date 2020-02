Masa Tenisi’nde Özel Sporcular Olimpiyat’a Çorum’da hazırlanıyor

2020 Trisome Games Down Sendromlular Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Masa Tenisi Milli Takımı kampı Çorum’da devam ediyor.

8 sporcu ve 5 antrenörün görev yaptığı milli takım kampını Zübeyde Harım Özel Eğitim Uygulama Okulu Atletizm takımı antrenör ve sporcuları ziyaret etti.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Özel Sporcular İl Temsilcisi Selami Bolat, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin ile sporcular ve velileri katıldılar. Ziyaret sırasında Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer bu milli takım kamplarına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm sporcu ve velilerine Dünyanın Merkezine hoş geldiniz’ dedi.

Eğer, bu özel sporcuların evlerinin bir köşesinde oturmak yerine spor yapma imkanı bulmaları ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan başta sporcu velileri ve antrenörlere teşekkür etti. Özel Sporcuların gerek ulusal gerekse uluslararası alanda elde edecekleri başarılar ile her zaman gurur duyacaklarını belirterek tüm kafilelere Antalya’da katılacakları Olimpiyat Oyunlarında başarılar diledi. Daha sonra sporcularla sohbet eden onlara tatlı ikramında bulunan Eğer milli sporcular ile masa tenisi maçı yaptı.

Özel Sporcular Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Başantrenörü Mesut Kuşgöz kampta antrenörler Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal, Özgür Akman ve Muammer Kaya ile birlikte sporcular Taygun Arı, Erman Çetiner, Salim Can Öztankal, Enes Yılmaz, Mehmet Yasin Bayraktar, Merve Peker, Beray Balcı ve Zahranur Ünal bulunuyor.

Baş Antrenör Mesut Kuşgöz milli takımın Down Sendromlular Olimpiyatı Masa Tenisi milli takımının 20 Şubat'ta Çorum’da başlayan kampının bugün sona ereceğini kafilenin Mart ayı içinde Antalya’da yapacağı ikinci kampın ardından 31 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasındaki müsabakalarda mücadele edeceğini söyledi.

Kuşgöz, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile yönetim kurulu üyeleri ve As Başkanlarının büyük ilgi ve desteği ile her geçen gün sporcu sayılarının ve kalitelerinin arttığını söyledi. Federasyon’un üstün gayretleri sonucunda Özel Sporcuların Uluslararası Organizelerde hep kürsüye çıktığını ve başarı çıtasının hep daha yukarı taşıdıklarını belirten Mesut Kuşgöz ‘Federasyon Başkanımızın ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Göreve başladıkları günden itibaren Özel Sporcuların gelişimi için maddi ve manevi her türlü desteği vererek lilli takımlar düzeyinde büyük başarılara imza atıyoruz. Antalya’da yapılacak Olimpiyat Oyunlarında da 50 sporcu mücadele edecek ve bizim milli takım olarak hedefimiz tüm kategorilerde kürsüye çıkmak. Çorum’da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik oyunlar öncesinde ikinci bir kampıda Antalya’da yaparak bu büyük organizeye hazırlanacağız. Bizi bu kampımızda ziyaret eden İl Müdürümüz ve Atletizm milli takım antrenör ve sporcularına teşekkür ediyorum’ dedi.

