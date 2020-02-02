Masa Tenisi’ne yine ÇORUM damgası

Kulüplü Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlikspor altın madalya kazanırken bayanlarda ise Çorum Spor İhtisas üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Aydın Didim’de 30-31 Ocak tarihlerinde yapılan Gençler Türkiye Takım Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor Özgür Yılmaz, Uğur Can Dursun, Umut Baha Dursun, Abdullah Gürbüz, Mehmet Akif Aktaş’tan oluşan erkek takımı grup maçlarında Ankara Masa Der’i 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor A takımını ise 3-1 yenerek birinci olarak ana tabloya çıktı.

Çeyrek finale yükselme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenen Çorum Belediyesi Gençlikspor yarı finale yükselme maçında Çorum’un diğer temsilcisi Çorum İhtisas A takımını 3-0 yenen temsilcimiz yarı final maçında Yalova Belediyespor’u 3-1 yenerek finale yükseldi. Final maçında ise İstanbul DSİ takımını 3-0 yenen Çorum Belediyesi Gençlikspor şampiyonluğu kazandı. Çeyrek final maçında Çorum takımına yenilen Spor İhtisas takımı altıncı olurken Çorum Belediyesi Gençlikspor B takımı ise sekizinci oldu.

Bayanlarda ise Çorum Spor İhtisas takımı üçüncülük kupasının sahibi oldu. Asu Ayça Şenyuva, Yağmur Yeşil, Sahrunar Yılmaz ve Zeynep Özen’li kadrosu ile grupta Kayseri Kocasinan Belediyespo ve Eskişehir TEpebaşı Belediyespor’u 3-0 yenerek birinci olarak çıktığı ana tabloda Ankara Masa Der’i 3-0 Hatay ASPspor’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Kayseri Kocasinan Belediyespor’a bu kez 3-1 yenilen Spor İhtisas üçüncülük dördüncülük maçında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Aşgın’dan kutlama

Çorum'u ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Çorum Belediyesi Masa Tenisi takımımın başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çok başarılı sporculara sahip olduklarını belirtti. Elde edilen şampiyonluğun tesadüfi olmadığının altını çizen Başkan Aşgın, "Sporcularımız hem bireysel hem de takım halinde Türkiye'nin en iyi masa tenisi oyuncuları arasında yer almaktadır. Ne kadar gurur duysak az. Tüm oyuncularımız çok kıymetli. Hatırlanacağı gibi Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Uğurcan'dan övgüyle bahsetmişti.

Bu şampiyonluklar bizi Dünya şampiyonluklarına götürecek bundan hiç şüphem yok. 30-31 Ocak 2020 Aydın'da Gençler Türkiye Takım Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Çorum Belediyesi GSK A takımımızı ve Türkiye 8.'si olan B Takımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği olan tüm hocalarımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.