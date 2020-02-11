HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Masör Ömer Sözen ile yollar ayrıldı.

Kırmızı Siyahlı takımın cumartesi günü Pendikspor ile oynadığı maç için İstanbul’da kampta bulunduğu otelden izinsiz olarak ayrılan ve sabah saatlerinde dönen masör Ömer Uzun ile Pendikspor maçı öncesinde yollar ayrıldı.

Öte yandan Masör Ömer Sözen’in otelden ayrılmak için görüştüğü ancak kabul ettiremediği kaptan Kerem Çağatay’ın da bu bilgiyi teknik heyet ile paylaşmamasından dolayı maç günü takımın kaldığı otelden ayrılarak yanda başka bir otelde kaldığı öğrenildi.

Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın Kerem Çağatay’ın bu maçlık cezalandırıldığını Masör Ömer Sözen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yalçın yeni masör için görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.