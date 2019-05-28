Mecitözü Gençlerbirliği 1. Amatör Küme’ye yükselmenin sevincini yaşıyor

HALİL ÖZTÜRK

Mecitözü Gençlerbirliği'nde kuruluşunun ikinci yılında 1.Amatör kümeye yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Özkan Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1.Amatör kümeye yükselmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, kupayı taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Kazanılan kupada emek ve mücadele olduğunu belirten Yaşar; "Kuruluşumuzun 2. yılında 1. Amatör kümeye yükselmenin gururunu ve onurunu mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı yolunda çekilen o kadar cefa ve vefa var ki, bu yüzden çok daha anlam katıyor yükselişimize, bu kupanın içinde arkadaşlıklar var dostluklar var dayanışma var. Bu kupanın içinde acı var hüzün var delice sevinç var. Bu kupanın içinde azim hırs vazgeçilmez bir mücadele var. Bu kupanın içinde geleceğimiz gençlerimiz çocuklarımız var. Bu kupanın üzerinde Mecitözü var. Daha iyi yerlere gelebilmek için gelişimi ve sürekliliği ön planda tutup duruşumuzu bozmadan var gücümüzle çalışacağız. Başta sporcu kardeşlerimiz olmak üzere teknik ekibimizi yöneticilerimizi kutluyoruz. Şampiyonluğumuzu her daim bizi yalnız bırakmayan kalbi bizle çarpan taraftarlarımızı ve tüm Mecitözülülere armağan ediyoruz" dedi.