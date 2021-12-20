Mehmet Akyüz yeni takımını izledi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yeni transferi Mehmet Akyüz dün yeni takımını ilk kez izledi.

Samsunspor’dan ayrılan ve kırmızı siyahlı takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Akyüz hafta içinden itibaren takımla birlikte tesislere çalışmalara başladı. Mehmet Akyüz dün oynanan Adıyamanspor maçı öncesinde yedek kulübesinde Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ile birlikte arkadaşlarını izlerken daha sonra Başkan Fatih Özcan’ın locasından maçı izledi. Maç sonunda ise soyunma odasına giderek arkadaşlarını galibiyetten dolayı tebrik etti.

Mehmet Akyüz 1986 doğumlu. Futbola Sakaryaspor’da başlayan ardından Bozöyükspor, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Hacettepe, Tavşanlı Linyitspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Denizlispor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Samsunspor formalarını giyen Akyüz değişik liglerde toplam 374 maça çıktı ve 101 gol attı.