Mehmetcan Litvanya’da altın madalya kazandı

HALİL ÖZTÜRK

Mehmetcan Töremiş Litvanya’da altın madalya kazandı.

Şubat ayı içerisinde Finlandiya’de yapılacak olan U 15 Avrupa Badminton Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya’da yapılan Lithuanian U15 Badminton puan turnuvasında Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli sporcusu Mehmetcan Töremiş çift erkeklerde Ankara EGOspor’dan partneri Mert Seven ile birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

Yedi ülkeden sporcuların katıldığı turnuvada milli formayı giyen Mehmetcan Töremiş tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Rus rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.

Şubat ayı içinde Finlandiya’da yapılacak olan U 15 Avrupa Şampiyonası öncesinde sporcusu Mehmetcan Töremiş’in elde ettiği bu derecenin çok önemli olduğunu belirten Antrenör Barış Boyar hedeflerinin Avrupa Şampiyonasında da kürsüye çıkmak olduğunu söyledi. Boyar kendilerine çalışmaları konusunda her türlü desteği verenlere teşekkür etti.