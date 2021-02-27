HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, yerel bir sosyal medyadan yayın yapan TV’de yayınlanan programda Ahmet Ahlatcı ile ilgili söylenenlere tepki gösterdi. Özcan, ‘Bu memlekette Ahmet Ahlatcı söz söyleyemeyecekse bizim bu şehri terk etmemiz gerekir’ dedi.

Ahmet Ahlatcı'nın Çorum'un bir değeri olduğunu belirten Başkan Özcan; ‘Havaalanı ile ilgili yapılan açıklama nedeni ile ‘Sen kimsin memleket adına söz söylüyorsun’ çok ağır olmuş. Siyasetçi değilim ancak en zor günümde benim yanımda olan değerli büyüğüm Çorum’un gururu Ahmet Ahlatcı'ya söylenecek söz değil. Ahmet Ahlatçı bu memleket adına söz söyleyemeyecekse bizim bu şehri terk etmemiz gerekir. Ahmet Ahlatcı Çorum’un bir değeridir. Holdingin merkezini Çorum’da tutan Türkiye’nin sayılı isimleri arasına giren bir iş adamı ve Çorum aşığı. Havaalanını önemsiz hale getirmek çok yanlış. Bizler deplasmana giderken yaşadığımız sıkıntıları bizler biliyoruz. Havaalanı bir vizyondur Amasya’dan Yozgat’tan neyimiz eksik. Ahmet Ahlatcı 100 bin demiş bizim o kadar paramız yok benden de yapım işinde işçileri taşıyacak 10 otobüs tahsis ediyorum servis yapıyorum. Onu asla yalnız bırakmam. Şimdi Ahmet Ahlatcı yalağı diyecekler. Ben Çorum için kalbi atan herkesin ayaklarından akan suyu içerim. Ben 50-100 bin ciro yapınca merkezleri Ankara’ya taşıyoruz. O dünya’da ilk üçte merkezini hala Çorum’da tutuyor merkezini. Memleket adına söz söyleyecek biri varsa o da Ahmet Ahlatcı'dır. 1. lige çıktığımızda futbolcu getireceğiz Yozgat Havalimanı'na mı indireceğiz?." dedi

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 17:03