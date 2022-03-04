Merdan hoca Ankara’da da şampiyonluklara abone oldu

Çorum’da bir çok branşta sporcu, hakem, Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenör olarak görev yapan sayısız şampiyonluklar kazandıran ve sporcular yetiştiren Merdan Özkeçeli Ankara’da da bu başarısını artırarak devam ettiriyor.

Ankara’da yapılan Küçük kızlar voleybol il birinciliğinde Aydınlık Gençlikspor kulübü ile çıktığı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. 20 takımın mücadele ettiği küçük kızlar voleybol il birinciliğinde grup maçları sonunda altı takım final grubuna yükseldi.

Final Grubunda çift devreli oynanan maçlarda da tüm rakiplerini yenen Aydınlık Gençlikspor kulübü Ankara şampiyonluğunu kazandı.

Çalışan her zaman başarır. Merdan hocada Çorum’da yaptığı başarılı çalışmaların ardından yeterli desteği göremediği için Ankara’ya giden Merdan Özkeçeli burda fahri olarak görev yaptığı okullarda Ankara Şampiyonlukları Türkiye dereceleri elde etti.

Geçtiğimiz yıllarda göreve başladığı Aydınlık Gençlikspor kulübünde oluşturduğu alt yaş grupları ile iyi bir jenerasyon yakalayan Merdan Özkeçeli küçük kız takımı hedefi Türkiye Şampiyonluğu. Çorum’da çok kısıtlı imkanlarla yakaladığı başarıyı voleybolda ekol konumundaki Ankara’da da çok çalışarak devam ettiriyor. Merdan Özkeçeli çalışanın başaracağının en güzel örneği. Yolun açık olsun Merdan hocam nice şampiyonluklara.