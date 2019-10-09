Mert 24 yaşına bol köpüklü girdi

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor’da bugün oynanacak Başkent Akademi maçının son antrenmanında Mert Ilıman’a doğum günü sürprizi yapıldı. Tesis sahasında yapılan antrenman sonunda 8 Ekim 1995 doğumlu Mert Ilıman 24 yaşına girmesi nedeni ile arkadaşları tarafından bol köpüklü bir kutlama yapıldı.

Traş köpüğü ile Mert Ilıman’ı bulamaça çeviren arkadaşları bununlada yetinmeyip tecrübeli futbolcuyu çime yatırarak köpüğe iyice doyurdular. Bu kutlama sonunda Mert Ilıman ile birlikte diğer futbolcularla köpükten nasibini aldılar.