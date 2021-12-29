Mesut Özil Çorum FK'ya talip oldu iddiası!

FATİH BATTAR

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu iddia edildi.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Fatih Özcan, dünyaca ünlü bir ismin Çorum FK'ya talip olduğunu açıklamıştı. Bugün gelen son dakika haberine göre Mesut Özil'in kulüp başkanlığına hazırlandığı öğrenildi.

Mesut Özil hakkında çıkan haberler kamuoyunda gündem oldu. Çorumlu takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de bilgi alan 32 yaşındaki futbolcunun futbolu bıraktıktan sonra başkanlık yapmak istediği konuşuluyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 13:17