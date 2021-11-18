Metehan Alpat 5 yıl sonra Çorum’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Ankaraspor maçını Adana bölgesi tecrübeli hakemi Metehan Alpat yönetecek.

Profesyone liglerde bugüne kadar 60 maça çıkan Methan Alpat geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren 2. ligde görev almaya başladı. 2. lig kırmızı grupta beş maça çıkan Alpat beyaz grupta ise 11 maçta düdük çaldı. Yönettiği 60 maçta 256 sarı kart gösteren Alpat 7’si ikinci sarı karttan olmak üzere direk 9 toplam 16 kırmızı kart gösterdi.

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un 29 Ekim 2017’de evinde Kocaelispor’u 4-2 yendiği maçta düdük çalan Alpat 4 yıl aradan sonra yeniden Çorum FK maçında düdük çalacak. Maçın yardımcı hakemleri ise Mersin’den Hakan Akkaynak ve Niyazi Atakan Ataseven.

Dördüncü hakem olarak Hatay’dan Deniz Kükrek görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Zonguldak’tan İlkay Güner.