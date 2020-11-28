‘Mevcut şartlarda en iyi hazırlığı yaptık’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir yaşadıkları olumsuz sürecin ardından yarın Erzincanspor önüne imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde çıkmak istediklerini söyledi.

Taşdemir, 8 Kasımda yapılan testler sonucunda pozitif vakalar yüzünden Sancaktepe, Amedspor ve Kahramanmaraşspor maçlarının ertelendiğini bu süreçte testleri negatif çıkan ve karantinası biten arkadaşlarla çalışmalara devam ettiklerini belirterek ‘Karantina süreci biten yeterli futbolcumuz yeterli olmadığı için kupa maçında da Altınordu karşısına çıkamadık ve elendik.

Erzincanspor maçında sarı kart cezalısı Umut Kaya, sezonu kapatan Kıvanç, tedavi süren Tarık Mayhoş ile henüz hazır olmayan Kerem Pala forma giyemeyecek. Biz mevcut arkadaşlarımızı elimizden geldiği kadar maça hazırlamaya çalıştık. Bugünki yaptırdığımız test sonuçlarına göre maç kadrosuna dahil edebildiğimiz arkadaşlarla birlikte son antrenmanımızı yaptıktan sonra maçımızı beklemeye başlayacağız’ dedi.