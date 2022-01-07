Mikail Albayrak 52 Orduspor’da

4 sezondur Çorum FK formasını giyen Mikail Albayrak karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve 52 Orduspor ile anlaştı.

2018-19 sezonunda Aydınspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Mikail Albayrak özellikle kırmızı siyahlı takımın 3. ligde şampiyon olduğu sezonki performansı ile büyük beğeni toplamıştı.

Bu sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Mikail Albayrak ara transfer döneminde yapılan teklifleri değerlendirerek 3. Lig 2. grupta mücadele eden 52 Orduspor ile anlaştı.

Tecrübeli futbolcu yeni takımı ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı ve çalışmalara başladı. 52 Orduspor takımı grupta ilk yarıyı 29 puanla altıncı sırada tamamladı ve lider Düzcespor’un 7 puan gerisinde bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 18:31