Mikail cezalı

HALİL ÖZTÜRK

Kadro sıkıntısı yaşayan Çorum FK’da Hekimoğlu maçında sarı kart gören Mikail Albrayrak da cezalı duruma düştü.

Kadro dışı cezaları ve sakatlıklar nedeni ile yola 19 kişilik kadro ile devam etmek zorunda kalan Çorum FK’da Hekimoğlu maçında sarı kart görek Mikail bu sezon dördüncü kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Mikail takımının Afyonspor ile hafta sonu oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Sakat ve cezalı futbolcu olması halinde kırmızı siyahlı takım 18 kişilik maç kadrosunu üçüncü kaleciyi maç kadrosuna alarak dolduruyor.