Milli takımdan Aşgın’a teşekkür ziyareti

HALİL ÖZTÜRK

Paralimpik Taekwondo milli takımı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İkinci dönem kampı için Anitta Otel’de 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını yapmak için Çorum’a gelen milli takım Teknik Direktör İlhan Aşkın yönetiminde Belediye Başkaanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

İlk etap kampı sırasında milli takım kafilesini Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte misafir eden Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret eden milli takım teknik heyet ve sporcuları kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın Tokyo Olimpiyatlarına tüm sıkletlerde kota alan kafilenin Çorum’da çok iyi bir çalışma ortamında hazırlıklarını sürdürdüğünü bu kapsamda kendilerine büyük destek veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Aşgın, Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin’in teşekkürlerini ilettiği ziyaret sonunda Belediye başkanına milli takım tşörtü hediye etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise milli takım kafilesini Çorum’da ve Belediyede misafir etmekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek istiklal marşımızı çaldıracaklarına inandığını söyledi.