Minik Mert’in ilk sözleri Çorumspor oldu

HARUN AKKAYA

Çorum FK Teknik Heyeti minik Mert Kocatürk’ün Çorumspor sevgisine duyarsız kalmadı.

Önceki gün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir operasyon geçiren minik Mert Kocatürk kendine geldiğinde söylediği ilk söz Çorumspor oldu.

Minik Çorumspor sevdalısının bu hareketini öğrenen Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, Teknik Direktör Ergün Penbe ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım hastaneye giderek Mert’i ziyaret ettiler. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Çorum FK teknik ekibi ona forma hediye etti.

Mert Kocatürk, teknik heyetten Çorumspor’un bu sezon şampiyonluk istemesi üzerine sonuna kadar bu mücadeleyi vereceklerini belirttiler.