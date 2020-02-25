Minik taraftarın hüzünlü bakışı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın son haftalardaki kötü sonuçları kuşkusuz tüm camiayı derinden üzüyor.

Kırmızı Siyahlı takımın maçlarını oynadığı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı kale arkasında bulunan binada Çorum FK’nın tüm maçlarını takip eden zaman zaman antrenmanlarda bile takımını yalnız bırakmayan bu minik taraftar pazar günki maçtada camın kenarındaki yerini almıştı.

Elinde kırmızısiyahlı kaşkolu ile büyük bir heyecanla takımının maçını izlemeye ve galibiyet sevincine ortak olmaya hazırlanan minik taraftarın maçın son dakikalarındaki bu görüntüsü tüm camiayı özetliyor gibiydi. Nerdeyse ağlamaklı gözlerle sevdiği takımı izleyen minik taraftar maçın bitiş düdüğü ile birlikte tüm taraftarlar gibi üzgün ve mutsuz bir şekilde camı örterek evine döndü.