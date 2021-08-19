Minikler futbolda gruplar belirlendi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen Mahalleler arası minikler futbol turnuvası bir yıl aranın ardından bu yıl yeriden oynanacak.

Pandemi nedeni ile geçen yıl ara verilen turnuvanın grup kuraları dün düzenlenen törenle çekildi.

Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği protokol töreninin ardından yapılan kura çekimine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, futbol antrenörleri ve sporcular katıldı.

Bu yıl turnuvada 2009 ve daha sonra doğan çocukların oynayacağı turnuvada 15 mahalle takımı üç grupta mücadele edecek. Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecekler. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadında oynanacak turnuvada gruplar çekilen kura sonucunda su şekilde oluştu:

A grubunda Üçtutlar Mahallesi, Buharaevler Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi, Çöplü Mahallesi, B grubunda Gülabibey Mahallesi, Kale Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Bayat Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, C grubunda ise Çepni Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi ve Akkent Mahallesi yer aldı. Turnuvanın 23 Ağustos pazartesi günü başlaması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 20:10