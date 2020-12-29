HARUN AKKAYA

Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı moral antrenmanı ile sürdürdü. Hafta sonu Zonguldakspor deplasmanından puansız dönen kırmızı siyahlı takım dün Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tesis 2 nolu sahasında çalıştı.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir futbolcularla bir toplantı yaparak Zonguldakspor maçını unutmalarını ve Gümüşhanespor maçına motive olmalarını istedi. Tüm futbolcuların kaatıldığı antrenman kısa süreli düz koşunun ardından sahada kurulan ayak tenis kortlarında oynanan neşe veren çalışma ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.